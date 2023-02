Un garçon de quatre ans dans un état critique après être tombé du troisième étage d’un appartement à Saint-Josse

Mercredi matin vers 8h20, la police et les secours sont intervenus en raison de ce drame. L’enfant a été hospitalisé et serait toujours dans un état critique. Il souffre de plusieurs fractures et serait maintenu dans un coma artificiel. Sa mère, sous le choc après l’accident, a également été hospitalisée.

« Une enquête a été ouverte pour clarifier les circonstances exactes de l’accident, mais compte tenu de la nature des faits, aucune autre communication ne sera faite », a précisé le parquet de Bruxelles à nos confrères.