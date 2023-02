Coronavirus: le variant Omicron est plus mortel que la grippe, selon une nouvelle étude

Pendant les 30 premiers jours d’hospitalisation, la mortalité était environ une fois et demie plus élevée chez les personnes atteintes par le variant Omicron, a indiqué jeudi l’université. Et ce, malgré des évolutions généralement plus bénignes par rapport au variant Delta auparavant dominant, une immunité croissante dans la population et de meilleures stratégies thérapeutiques.

En ce qui concerne la nécessité d’une admission aux soins intensifs, aucune différence n’a été constatée. En revanche, la probabilité de décès à l’hôpital avant même l’admission aux soins intensifs était deux à trois fois plus élevée pour Omicron que pour la grippe.