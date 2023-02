Du nouveau dans les rayons pour les fans de Coca-Cola

Coca-Cola dévoile sa première édition limitée du Coca-Cola Zero Sugar de 2023 ! Pour cet événement, la marque américaine s’allie à la chanteuse Rosalia pour créer une nouvelle saveur : Coca-Cola Movement. La chanteuse espagnole a même composé une nouvelle chanson pour l’occasion : « Lie Like You love Me ». « En tant que fan de longue date de Coca-Cola, je suis très heureuse que nous ayons pu créer une boisson qui résume mon parcours à travers la musique, la mode et d’autres passions, ainsi que le nouveau single « Lie Like You Love Me », que j’ai écrit spécialement pour ce lancement », a déclaré Rosalia.

de videos

La marque de boisson propose aussi à ses consommateurs d’accéder à sa plateforme numérique via un QR code sur l’emballage, afin de tester certaines fonctionnalités comme un making of du single de Rosalia.