«Ça me dégoûte», «Il se fait humilier comme une mer**»: cette séquence entre Matthieu Delormeau et Cyril Hanouna dans «TPMP» révolte les internautes (vidéo)

Autant dire que la séquence fait parler sur les réseaux sociaux. « Comment peut-on accepter de se laisser humilier ainsi, publiquement, par un petit caïd narcissique et pervers ? Et le pire, c’est les autres, qui ricanent servilement, ou regardent lâchement leurs pompes, soulagés que ça tombe pas sur eux. Beurk beurk beurk », écrit un internaute, qui a partagé la séquence en question. Ils ont été très nombreux à partager leur avis sous cette publication : « Ce n’est malheureusement pas la première fois que Delormeau se fait humilier par Hanouna… ça me dégoûte. Mais il reste. Il doit peut-être y trouver son compte malgré tout… », « Je suis pas fan de Delormeau, je regarde plus tpmp depuis un bail mais franchement quel connard Hanouna, il se fait humilier comme une merde ça me fait grave de la peine », ou encore « Comment ces gens-là acceptent d’être le punching-ball d’Hanouna ? La paie ? Pénurie d’emploi chez les chroniqueurs de tell show ? Ça fait des années que Delormeau est le souffre-douleur d’Hanouna et pourtant il reste. Un peu maso le type », peut-on lire sur Twitter.