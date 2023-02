Notre coup de cœur: «Issue de secours», un spectacle déjanté à voir à la Comédie Centrale

Le vol, qui devait être une simple formalité, se transforme rapidement en un incroyable périple à l’issue incertaine… Avant l’inévitable crash, l’avion libère les deux hommes, quelque peu imbibés, dans le désert africain. Sains et saufs, ils errent à la recherche d’une oasis… Sous l’effet de la chaleur, mirages et hallucinations se multiplient.

Bien trop émus d’être réunis pour la dernière fois après dix ans de collaboration, un pilote émérite et son copilote s’aperçoivent, alors qu’ils se dirigent vers New York, qu’ils ont décollé sans passager !

C’est avec un jeu intense et sans temps mort que les comédiens complices Benjamin Isel et Hadrien Berthaut, à l’imagination débordante, emmènent les spectateurs dans leur univers complètement loufoque, oscillant entre le côté absurde des Monty Python et le film : « Y a-t-il un pilote dans l’avion » ? Les deux Français dégagent une énergie folle sur la scène de la Comédie Centrale comme dans les gradins.