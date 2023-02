Malik et Manzul («Les Traîtres») se livrent à Ciné-Télé-Revue: «On est motivés par la peur de perdre» (vidéo)

Ces deux-là ne passent pas inaperçus. Plus que leur physique athlétique, leur charisme et leur gentillesse impressionnent dès qu’on les rencontre. Pas étonnant que RTL-TVI les ait sélectionnés pour un prime time du dimanche. D’ailleurs, Malik et Manzul, respectivement 27 et 28 ans, ne sont pas des inconnus des téléspectateurs. Ceux qui pendant le confinement en ont profité pour garder la forme ont suivi leur coaching sur Tipik. Les assidus de TF1 les avaient déjà suivis dans « Ninja Warrior » et « Vendredi tout est permis ». Ils s’étaient fait remarquer aussi dans « La France a un incroyable talent », « Belgium’s got talent » et même sur Mediaset Italie dans une émission phare « Tu si que vales ». Pas mal comme parcours à même pas trente ans !

Ce qui les a hissés si tôt vers la célébrité ? Une discipline méconnue qu’ils ont popularisée et transformée en performance artistique : le street workout. « On était très minces et complexés par notre physique, et on a commencé à s’entraîner avec trois barres de traction dans un parc pour réaliser une figure sportive. Un an plus tard, on est devenus les champions de Belgique dans ce sport. On a monté un groupe avec lequel on a fait des shows un peu partout dans le monde. On a créé des parcs d’entraînement dans Bruxelles. On a compris grâce à cela que dans la vie, il faut travailler, pratiquer, y croire du fond du cœur et se visualiser en train de réussir pour y arriver », commence par nous expliquer Manzul, l’aîné.