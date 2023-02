Son Goku, Son Gohan et Oui-Oui vont venir à Arlon au mois d’avril prochain

Son Goku, Son Gohan, Trunks, Oui-oui, Bouli, et bien d’autres ont tous un dénominateur commun. Ils parlent d’une même voix. Cette voix, c’est celle de Brigitte Lecordier. Les amateurs de mangas et ceux qui ont grandi biberonné au Club Dorothée l’ont tous déjà entendue. La liste des personnages qu’elle double est impressionnante. L’actrice spécialisée dans le doublage est donc un personnage culte. Et cette personnalité sera présente à Arlon pour la Japan Day.

Une belle prouesse réalisée par Kylian Devillet et ses amis de la Maison des jeunes. Pour rappel, la Japan Day, c’est « une convention de type atypique ! Cette convention est entièrement développée par un collectif de jeunes issus de la Maison des Jeunes d’Arlon. Tous passionnés et bénévoles, ces jeunes développent un nouveau concept de convention… à taille humaine, plus éthique et respectueux. »