EDITO - Qatargate: une justice belge exemplaire, SVP!

La Belgique est régulièrement pointée du doigt, y compris par des organismes indépendants, pour l’utilisation trop systématique de la détention préventive, même quand les conditions légales pour l’imposer ne sautent pas aux yeux. En Italie, plusieurs observateurs dont un ancien magistrat, ont brisé le silence ces derniers jours, pour dénoncer les excès de la Justice belge, notamment pour la préventive et pour les conditions de détention de certains détenus, jugées peu respectueuses des droits humains. Même si on ne connaît qu’une partie du dossier, voir Marc Tarabella envoyé en prison sur la seule base des accusations floues d’un repenti, cela pose question.

Commençons par les actes les plus radicaux : le recours à la détention préventive pour plusieurs acteurs du dossier, dont des parlementaires Eva Kaili ou Marc Tarabella. Chez nous, la préventive n’émeut plus personne, car c’est une pratique couramment utilisée par certains juges pour mettre la pression sur des justiciables, pour les faire parler et pour faire avancer les enquêtes.

Par ailleurs, un éminent magistrat belge, Luc Hennart, trouve que le juge Claise manque de discrétion dans cette enquête et que le mot corruption est utilisé à tort et à travers. Cela fait désordre. Or, cette affaire est trop grave et trop importante pour que les enquêteurs prêtent le flanc à la critique et pêchent par excès de justice-spectacle. Cette tentative de corruption présumée au sein de nos institutions par des puissances étrangères mérite une justice exemplaire.