Basket | Cars qui se remplissent et tee-shirts spéciaux à vendre : l’Olympic Mont-sur-Marchienne se prépare à mettre le feu en finale de Coupe du Hainaut

L’Olympic Mont-sur-Marchienne est un club qui tourne admirablement à tous les niveaux comme le succès du dernier week-end « spaghetti » cher à son président Jean-Marie Milano vient encore de le démontrer.

Chez les Bleus, la finale de la Coupe du Hainaut qui mettra aux prises l’équipe B des messieurs (P1) à la redoutable formation de Ransart (P2) le samedi 11 mars prochain en soirée à Leuze est déjà dans toutes les têtes depuis de nombreuses semaines et on peut écrire que l’engouement est total. En effet, deux cars affichent d’ores et déjà complet et un troisième est en cours de remplissage.