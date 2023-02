Un quinquagénaire se promenait, en délirant et armé d’une scie et de canifs, à Liège

Ce mercredi après-midi, l’employé d’un magasin situé dans le quartier des Vennes à Liège a constaté la présence dans la rue d’un homme de 57 ans qui parlait tout seul et qui tenait un discours alarmant. Ce quinquagénaire se promenait tranquillement avec une scie, un canif et un opinel (couteau de poche pliable) ! L’employé du magasin a donc prévenu la police de Liège qui s’est rendue sur place et qui a interpellé ce quinquagénaire.

Celui-ci a été déféré au parquet de Liège ce jeudi matin. Le dossier a été mis à l’instruction avec une demande d’examen psychologique. Personne n’a été agressé ni blessé.