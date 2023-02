Scandale au Parlement européen: l’audience de la chambre du conseil retardée vu la demande de récusation du juge Michel Claise par la défense de Marc Tarabella

Jeudi matin, l’avocat de Marc Tarabella, Me Maxim Töller, a déclaré qu’il a demandé la récusation du juge d’instruction en charge de l’enquête, Michel Claise. Selon lui, la présomption d’innocence de son client a été bafouée à plusieurs reprises. Un élément de la motivation du mandat d’arrêt pose problème, a-t-il dit, car le juge Claise « semble nettement tenir pour acquis les faits contestés [par Marc Tarabellla] et sur lesquels porte l’enquête qu’il dirige ». Or, a-t-il rappelé, le juge d’instruction doit « garder une absolue impartialité, tenant la balance de la justice égale entre toutes les parties, dans le seul et unique but de recherche de la vérité ».