Conseil national de sécurité: le gouvernement adopte 7 mesures fortes pour lutter contre le crime organisé, «frapper fort est une priorité absolue»

Le plan décidé se base sur sept mesures fortes. On note avant tout la nomination d’un commissaire national aux drogues qui coordonnera la lutte contre la criminalité liée à la drogue. À côté, le gouvernement va se doter d’un nouveau corps de police chargé de la sécurité portuaire sera déployé en vue de sécuriser le port d’Anvers ; d’un renforcement du pouvoir des autorités locales ; d’amendes plus lourdes pour les consommateurs de cocaïne (pour la détention de cannabis, l’amende forfaitaire restera de 75 € pour une quantité inférieure ou égale à 10 grammes et de 150 € pour une quantité inférieure ou égale à 20 grammes. Les amendes pour les personnes prises en possession de cocaïne pourront désormais atteindre 1 000 euros) ; une douane encore plus forte ; un screening affiné du personnel portuaire et une coopération policière internationale.

« Frapper fort contre la mafia de la drogue est une priorité absolue du gouvernement. Cette lutte, nous la menons collectivement avec la Ville d’Anvers et l’ensemble de sa communauté portuaire. Le nouveau commissaire national aux drogues et le nouveau corps de police du port d’Anvers augmenteront considérablement la capacité d’action de nos services de sécurité. Les renforts que nous déployons aujourd’hui s’ajoutent aux moyens supplémentaires déjà investis l’an dernier. Notre objectif est de tout faire et tout mettre en œuvre pour faire voler en éclat le business model des trafiquants », commente Alexander De Croo.

« Avec le Conseil national de sécurité aujourd’hui, nous avons une fois de plus franchi des étapes importantes dans la lutte contre la criminalité liée à la drogue. Comme le prévoit le Stroomplan XXL, nous devons combattre la mafia de la drogue sur tous les fronts en commençant à la source, à savoir dans les pays producteurs. Les conteneurs maritimes seront également mieux sécurisés et davantage passés au scan à leur arrivée dans nos ports. Dans les ports, entre-temps, nous avons déjà imposé des normes de sécurité plus strictes, nous contrôlons le personnel portuaire et il y aura plus d’effectifs sur le terrain pour patrouiller. Nous renforçons non seulement la police, mais aussi la justice. Et nous mettons également les consommateurs en face leurs responsabilités en prévoyant des amendes plus élevées. Le commissaire national drogue coordonnera cette approche. Il est clair que nous disposons d’un plan solide pour lutter contre la criminalité liée à la drogue et que nous le mettons en œuvre de manière cohérente, étape par étape. Cette approche constitue la seule manière de briser le modèle de revenus de la mafia de la drogue », indique, de son côté, le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne.