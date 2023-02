Les Bikers’Classics seront intégrés dans le Bikers’Festival en 2023

Pour le millésime 2023, programmé les samedi 12 et dimanche 13 août, le changement sera… radical, puisque les Bikers’Classics seront intégrés à un Bikers’Festival qui se veut tout simplement très ambitieux ! « L’objectif numéro 1 était de trouver une formule mettant encore plus en exergue ces machines exceptionnelles du temps d’avant, et toutes les animations qui accompagnent les séances de roulage », explique Florian Jupsin, Bike Manager chez DG Sport. « Ce qui nous a donné l’idée d’un Bikers’Festival aux multiples facettes, destinés à attirer tous les fans de motos, qu’elles soient contemporaines ou anciennes. Les ‘classiques’ profiteront toujours d’un temps de roulage conséquent, les parades restent plus que jamais au programme, et les anciens champions feront toujours le bonheur des chasseurs de souvenirs. Mais dans le cadre du Bikers’Festival, il s’agit désormais d’une partie de l’affiche… »

Les 1000 Virages sur asphalt Sportivement, ‘The Trial Classics’ et le Revival des ‘2 Jours de Stavelot’, qui magnifient le trial et l’enduro à l’ancienne, restent également à l’affiche, désormais rejoints par ‘L’Ardenne Moto Trail’, une balade de type ‘trail’ de deux jours à travers l’Ardenne ! Quant à l’événement ‘Les 1000 Virages’, il s’agit d’une balade routière, également organisée sur deux jours, sur routes asphaltées cette fois.

Et ce n’est pas tout : en guise de point d’orgue du Bikers’Festival 2023, on notera la mise sur pied d’un salon lors duquel les importateurs auront à cœur de présenter et faire essayer leurs plus beaux modèles !