La CSC a mené une action en Wallonie picarde pour rappeler l’importance de l’indexation automatique des salaires

Cette année, c’est de vert vêtus que les militants de la CSC Hainaut occidental ont décidé de passer leur Saint-Valentin. Ils et elles étaient près de 300 à se mobiliser en Wallonie picarde (de Ghislenghien à Mouscron, en passant par Froyennes), afin de distribuer des tracts et des autocollants aux personnes qu’ils et elles rencontraient.

DR