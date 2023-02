Crise de l’accueil: «Les personnes accueillies à l’hôtel devront le quitter», assure le Premier ministre Alexander De Croo

Plus d’une centaine de demandeurs d’asile (163) présents au squat de la rue des Palais, à Schaerbeek, ont été évacués mercredi après-midi vers un hôtel Ibis de Ruisbroek, une section de Leeuw-Saint-Pierre (Brabant flamand). Le bourgmestre de cette commune avait fustigé cette situation et déploré ne pas avoir été mis au courant. « Je comprends que l’on ait voulu évacuer le squat », mais « il me semble logique qu’un bourgmestre en soit informé », a réagi Alexander De Croo.