Cinq chiffres qui expliquent comment la guerre en Ukraine a impacté l’emploi à Bruxelles

C’est la proportion de femmes ukrainiennes inscrites chez Actiris depuis le début de la guerre. 68,1 % des inscrits (tous genres confondus) sont âgés entre 25 et 49 ans pour 16,3 % de 50 ans et plus. Les moins de 25 ans, eux, représentent une proportion de 15,5 %.

C’est le nombre de personnes inscrites qui ont un diplôme étranger sans équivalence en Belgique. Parmi ces personnes, 61,2 % ont un diplôme de niveau supérieur, 30,3 % du secondaire et 9,1 % du primaire. Les domaines les plus importants dans lesquels les Ukrainiens veulent travailler sont l’administration, la sécurité et le commerce de détail.

« Le travail mené par Actiris depuis le début de la crise ukrainienne est très important », déclare Cristina Amboldi, directrice générale d’Actiris. « Nous avons directement réagi en mettant en place des séances d’informations et un guichet spécialement dédié aux personnes ukrainiennes, dans leur langue. Il était primordial pour nous d’orienter et d’informer ces personnes de la meilleure manière possible tout en gardant à l’esprit que la recherche d’un emploi n’était parfois pas leur priorité absolue au vu de toutes les tâches à effectuer lors d’une arrivée dans un nouveau pays. Depuis leur arrivée il y a un an, il ne faut pas négliger qu’une grande partie de ces personnes aspire à rapidement repartir en Ukraine quand la situation le permettra. »

4. 769

C’est le nombre de personnes ont reçu des chèques langues pour des cours de langue gratuits depuis le début de la crise. La barrière linguistique étant le principal obstacle à leur intégration sur le marché de l’emploi. 96,3 % du total des formations suivies par les Ukrainiens concernent des formations linguistiques. 82,2 % sont des formations à la langue française (7,5 % pour le néerlandais, 6,5 % pour l’anglais, 3,7 % pour les autres formations).

5. 13,8 %

C’est la proportion d’Ukrainiens qui a trouvé un emploi depuis le début de la crise. Ce chiffre est en constante augmentation, passant de 5,3 % en mai 2022 à 13,8 % aujourd’hui. 681 attestations Activa ont également été délivrées depuis le début de la crise. Les 3 secteurs dans lesquels ces personnes ont le plus trouvé un emploi sont l’interim, l’Horeca et le commerce de gros et de détail.