La direction et l’actionnariat du développeur bruxellois Artone évoluent

Créée il y a dix ans par Paul-Edouard Aubry et Baudouin Mathieu, Artone compte aujourd’hui une dizaine d’employés et a à son actif 18 projets achevés ou en cours. Ces projets portent sur une surface d’environ 100.000 m 2 dont un quart a déjà été livré. La majorité d’entre eux est répartie sur le territoire de la Région bruxelloise, les autres en Wallonie. « Au cours de ces neuf dernières années, nous avons connu de nombreux excellents moments, de beaux succès, et fédéré une équipe stable autour d’un projet d’entreprise commun. Artone est mature pour ce changement d’actionnariat important et bien préparé », déclarent Paul-Edouard Aubry et Baudouin Mathieu, co-fondateurs d’Artone.

Les frères Lhoist

Nicolas, Jérôme et Arthur Lhoist entrent dans l’actionnariat d’Artone. L’objectif des frères Lhoist et de Paul-Edouard Aubry est de poursuivre le développement et la croissance de l’entreprise. Le co-fondateur d’Artone, Baudouin Mathieu a choisi, pour sa part, de mettre le focus sur d’autres projets professionnels qui lui sont chers.

Pour les frères Lhoist, rejoindre l’actionnariat d’Artone a tout son sens. Les personnalités partagent les mêmes valeurs et les mêmes aspirations de développement pour Bruxelles et la Wallonie. « Notre ancrage belgo-belge, notre volonté de continuer à investir dans le tissu économique belge, la qualité du management et nos valeurs communes font qu’aujourd’hui, cette collaboration avec Artone a tout son sens », confie un des membres de la fratrie. « C’est principalement les bonnes valeurs, l’esprit entrepreneurial fort et le track record déjà bien rempli de projets audacieux qui m’ont conduits à m’associer à la fratrie. D’autant plus que nous partageons l’ambition de concilier agilité et vision à long terme dans nos activités respectives », explique Paul-Edouard Aubry, co-fondateur de Artone Pour les années à venir Artone, c’est aussi la société qui a remporté le prix immobilier national « RES Award » l’année dernière, avec le projet de nouveau siège social de Belfius, à Namur. La société de développement qui a déjà réalisé et achevé 7 projets (dont le siège wallon de Belfius qui a obtenu l’an passé le RES Award et 5 projets de logement en Région bruxelloise) est, par ailleurs toujours partenaire du fonds d’investissement français Brownfields pour la Belgique, fonds spécialisé dans la dépollution et la valorisation des friches industrielles, avec lequel elle va continuer de collaborer.