Le personnel administratif de la zone de secours est en grève ce jeudi à Mons, avant une nouvelle action ce vendredi

«Ils sont en colère»: le personnel administratif de la zone de secours Hainaut Centre a mené une nouvelle action de protestation ce mercredi à Mons Depuis 2017, le personnel administratif de la zone de secours Hainaut Centre réclame davantage de nominations. Ce mercredi, des membres du personnel ont mené une nouvelle une action de protestation.

Le personnel administratif a une nouvelle fois exprimé son mécontentement. - C.M.

Par Charly Mercier Journaliste La Province

La problématique remonte à plusieurs années : le cadre administratif de la zone de secours Hainaut Centre n’est pas assez stabilisé. Ce mercredi, les syndicats (CGSP et CSC) et certains membres du personnel administratif de la zone Hainaut Centre ont mené une action de protestation. La raison est simple : le retard de nomination du personnel administratif.

« Nous sommes venus voir les membres du conseil de la zone pour leur rappeler les engagements qu’ils avaient pris au niveau du personnel administratif qui, à ce jour, n’ont toujours pas eu lieu. Face à cette inertie de la part de la zone, le personnel a décidé de venir rencontrer les membres présents pour exprimer leur mécontentement et montrer leur impatience par rapport à un dossier qui traîne depuis 2017 », explique Stéphane Rybczak, mandataire permanent à la CGSP.

« On nous a répondu que s’il n’y avait pas de nomination actuellement, c’était de la faute du personnel car il n’y a pas de dossiers au niveau du conseil de zone. Une réponse effarante de la part du président de la zone de secours tout en sachant que pour pouvoir monter un dossier il faut que les instructions soient données, au minimum, par le conseil, le collège et le commandant de zone. C’est un peu facile de dire ça. »

Stéphane Rybczak. - Cl.W.

Une action de protestation a été menée ce mercredi matin à Mons. - C.M.

« Pas la faute du personnel »

Une réponse qui a mis en colère le personnel. « Ils ne comprennent et n’acceptent pas ces propos. Ils essaient depuis pas mal de temps, de manière sereine, de faire entendre leur voix. Ils essaient surtout de démonter leur utilité au sein de la zone et je pense qu’à un certain moment, les membres du conseil et du collège de zone doivent en prendre connaissance. Sans ce personnel administratif et sans nomination, la zone ne tournerait plus. À mon avis, il y a de fortes chances que des actions soient menées dans les jours à venir. Nous allons voir avec le personnel ce qu’ils veulent mettre en place pour défendre leurs intérêts », poursuit Stéphane Rybczak.

Le personnel administratif réclame plus de nominations. - C.M.

Julie Happaerts, secrétaire permanente de la CSC, évoque le problème du dialogue social. « Il n’est pas respecté puisque la zone est revenue sur son accord. Venir avec 20 personnes nommées au lieu des 48 prévues et remettre la faute sur le personnel administratif, c’est inacceptable. C’est à eux d’assurer le suivi des dossiers. On verra ce que le commandant prévoit mais si cela ne bouge toujours pas, nous allons durcir le ton. »

Plusieurs pancartes de mécontentement. - C.M.

Le personnel est en colère. - C.M.

Dix nominations en 2023

Éric Thiébaut, le président de la zone de secours, explique avoir négocié 80.000 €, pour le budget 2023, consacrés aux nominations. « Cela correspond à une dizaine et pour qu’elles se fassent, il faut organiser les choses au niveau de l’administration. Il n’y a aucun blocage politique », affirme-t-il. « J’attends que les dossiers soient préparés et que les examens soient organisés. Pour le reste, ce n’est plus dans mes mains. Je comprends que le personnel soit remonté mais ils se trompent de cible. C’est bien d’exiger plus de nominations mais il faut déjà parvenir à mettre en œuvre celles d’aujourd’hui. »