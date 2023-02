C'est parti pour l'édition 2023 de la Biennale de l’Art Baron Pierre Paulus à Châtelet: l’appel à candidatures est lancé

Pour rappel, ce concours a pour objectif de perpétuer la tradition artistique châtelettaine, de promouvoir l’Art et d’encourager les artistes (sans limite d’âge) en les présentant au grand public. Les 3 premiers lauréats recevront les prix de 1.000 €, 500 € et 250 € destinés à les soutenir dans leur parcours artistique.

Lire aussi Simon et Jeanine sont mariés depuis 73 ans, à Châtelet, et donnent leur recette: «Pour tenir si longtemps, il faut beaucoup d’amour, du respect et un peu de patience»

Il suffit d’adresser un dossier papier ou numérique au Service de la Culture pour le 14 mai au plus tard. L’attribution des prix aura lieu le samedi 28 octobre 2023 et l’exposition du 29 octobre au 12 novembre à la Maison de la Poterie de Bouffioulx. Toutes les informations, le règlement et le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site internet de la Ville ou auprès du Service de la Culture.