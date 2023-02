Pierre Palmade parle pour la première fois depuis son grave accident: son seul souvenir est «d’avoir fermé la grille de sa propriété»

Vendredi dernier, on apprenait le terrible accident de voiture causé par Pierre Palmade, non loin de Dammarie-les-Lys. L’humoriste, sous emprise de cocaïne et qui faisait la fête depuis 24 heures, s’est déporté, avant de s’encastrer dans une voiture qui arrivait dans le sens inverse. À son bord, un homme, une femme enceinte et un enfant de 6 ans. Tous ont été grièvement blessés, la femme a perdu son bébé.

Ce 15 février, Pierre Palmade a été placé en garde à vue. L’humoriste a pu être interrogé. Selon TF1, l’ami de Muriel Robin et Michèle Laroque aurait expliqué que « son seul souvenir est d’avoir fermé la grande grille en fer de sa propriété, et c’est ensuite un trou noir. » Toujours selon TF1, Pierre Palmade se souvient qu’il avait décidé d’aller faire des courses dans un supermarché voisin avec les personnes qui l’accompagnaient. C’est tout.