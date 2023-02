Prudence si vous prenez l’avion: une trentaine de vols depuis et vers l’Allemagne annulés à Brussels Airport vendredi

En Belgique, une trentaine de vols depuis et vers l’Allemagne sont annulés, a confirmé une porte-parole jeudi.

Tous les vols vers et depuis les aéroports de Francfort, Hambourg et Munich prévus vendredi sont annulés, selon Nathalie Pierard, la porte-parole. Il s’agit d’une quinzaine de vols au départ, et le même nombre à l’arrivée. Ce sont tous des vols Lufthansa ou Brussels Airlines.