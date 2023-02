Le roi Philippe s’essaie au recyclage de tablette sur le site de CometSambre à Obourg (photos)

Sous le coup de 9h, le souverain était attendu à Obourg pour une table ronde autour de l’économie circulaire. Différents experts ont pu discuter de la complexité croissante du recyclage des objets de grande consommation, des enjeux économiques, etc. En effet, au plus le recyclage d’électroménagers se développe chez nous, au moins les électroménagers seront envoyés en Asie pour être triés manuellement.

Le roi a recyclé une tablette

L’entreprise CometSambre, à Obourg, a mis en place un processus de recyclage hautement technologique. Avec l’aide de Recupel, les objets à recycler arrivent sur place : trottinettes, petits et gros électroménagers ou encore tablettes et ordinateurs… « Nous enlevons les éléments polluants comme les condensateurs, huiles, batteries, lampes au mercure, piles… Chacun de ces éléments part dans un centre de traitement spécifique. Le reste va être broyé chez nous », explique Philippe Verhoeven, chef de Comet Services.

Les électroménagers sont démantelés. - E.G.

Il y a plusieurs postes avec chacun sa spécialité : trottinettes, ordinateurs, petits électros. « On dégrossit le travail avec nos outils. On essaie de valoriser au maximum les matières premières. Sans oublier que nous faisons de la réinsertion sociale : nos ouvriers commencent comme articles 60, CAP… Nous les formons », souligne le responsable.

Le souverain a salué les travailleurs de CometSambre. - E.G.

Tout était prêt pour accueillir le roi. - E.G.

300 tonnes broyées par heure

C’est le tout début de la chaîne. Les métaux restants sont envoyés dans l’énorme broyeur à métaux : il peut broyer 300 tonnes par heure ! « Soit 300 véhicules électriques. On peut alors récupérer des terres rares via ce processus », c’est ce qui a été expliqué au souverain durant la visite. Le roi Philippe en a même profité pour échanger quelques mots avec les ouvriers. L’un d’entre eux n’a pas hésité à prendre un selfie avec le souverain pour l’occasion !

Le roi a découvert tout le processus de recyclage. - E.G.

18 bras robotisés

Revenons-en au recyclage. Les petits bouts de métaux broyés vont ensuite passer sous l’œil avisé de « Multipick ». Cette ligne robotisée de tri est impressionnante. Ultra rapides, les 18 bras robotisés se saisissent des matières qui les intéressent (cuivre, aluminium, plomb, zinc, laiton) sur le tapis roulant et les déposent dans le bac de tri correspondant. La machine pourra trier jusqu’à 20.000 tonnes de ces matières par an. L’objectif est que ces bouts de métaux triés puissent réintégrer les filières industrielles. Coût du petit bijou de technologie : 10,2 millions d’euros, subsidiés par l’Europe et la Wallonie. Pour l’heure, l’engin présenté à Obourg est un démonstrateur, un prototype. Il a fait l’objet de 5 années de recherche et développement.

18 bras robotisés pour trier les bout de métaux. - E.G.

Le groupe Comet s’est vu attribuer l’an dernier 50 % du marché belge de démantèlement et dépollution des déchets d’équipements électriques et électroniques, soit près de 40.000 tonnes par an. Le groupe se targue également d’avoir créé 100 emplois en une année, via CometSambre et l’unité de purification du cuivre Biolix prochainement mise en activité à Strépy (La Louvière).