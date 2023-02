Nissan : une nouvelle génération de SUV électriques dès 2025

Nissan avait fait très tôt le pari de l’électrique, avec la berline Leaf dès 2010. Elle avait rencontré un franc succès en Europe, dans un marché quasi-inexistant à l’époque. L’année 2022 avait vu l’arrivée de son premier SUV 100% électrique : l’Ariya, qui connaîtra sa première année pleine de commercialisation en 2023. L’offensive continue, Nissan annonce à présent que ses SUV seront renouvelés en une nouvelle génération électrique à partir de 2025.

Des batteries solides en 2028

Les Juke, Qashqai, et X-Trail tels que nous les connaissons aujourd’hui continueront donc leur carrière thermique et hybride jusqu’à cette date. Guillaume Cartier, président de Nissan Europe a confirmé l’arrivée du Juke électrique en 2025, suivi par ses deux grands frères en 2026 et 2027. Ils auront tous trois recours à des batteries lithium-ion, en attendant 2028, où Nissan compte commercialiser son premier modèle électrique équipé d’une batterie solide. De quoi faire grimper l’autonomie, et accélérer la vitesse de charge pour les Nissan du futur.