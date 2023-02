Le Renault Koleos quitte l’Europe

Il avait marqué l’arrivée de Renault sur le créneau des SUV familiaux : le Koleos. C’était en 2006, et il s’était depuis doté d’une seconde génération en 2016, commercialisée à peu près partout dans le monde, et plus particulièrement en Europe, en Chine et en Corée. Il quittera prochainement le marché européen, après plus de 16 ans sur nos routes. Il n’était de toute façon plus disponible à la vente au Royaume-Uni, en Italie ni même en France. L’Allemagne, la Pologne ou encore la République-Tchèque le proposaient encore, mais son sursis prend fin aujourd’hui fin.

Remplacé par…l’Espace !

Renault a récemment officialisé le retour de l'appellation "Espace", un autre modèle emblématique de la marque. Loin d’être un nouveau modèle, l’Espace sera en fait une version rallongée et à sept places de l'Austral. C’est lui qui remplacera le Koleos dans la gamme Renault. En Europe du moins, puisque pour l’instant il poursuit sa carrière ailleurs dans le monde…