Mada 9, la première supercar afghane

C’est un nouveau constructeur qui émerge d’un pays que l’on n’attendait pas forcément dans ce domaine : l’Afghanistan. Après 20 ans sous contrôle de l’armée américaine, le pays d’Asie-Centrale était repassé sous contrôle des talibans en 2021. Il se lance à présent dans l’aventure de l’automobile avec la Mada 9, première supercar de l’histoire afghane !

Un cœur de Toyota Corolla

Elle ressemble en apparence à n’importe quelle supercar, présentant une silhouette agressive, des lignes acérées et étonnamment modernes. Si son plumage est plutôt alléchant, on ignore toutefois de quelles performances cette Mada 9 est capable. D’autant que, et c’est la particularité de cet engin, elle est propulsée par un quatre-cylindres essence de Toyota Corolla ! Un cœur de sage berline japonaise dans un corps d’athlète ! Le gouvernement afghan est resté assez évasif quant à sa future production et le nombre d’exemplaires prévus. Cette Mada 9 est en tous cas un modèle original en bien des points…