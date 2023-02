Belle mobilisation autour d’Augustine lors de la journée de lutte contre le cancer pédiatrique à Dottignies: «Des pensées pour Zack, Héléna et bien sûr Giullia»

Du haut de ses 5 ans, la petite Augustine lutte de manière héroïque et ô combien courageuse contre la maladie. Et même si « le crabe » ne leur laisse que peu de répit, ses parents, Emilie et Jean-François trouvent la force de mener le combat à ses côtés, tout en faisant bouger les lignes pour une plus grande reconnaissance de la maladie au niveau pédiatrique.

La journée internationale du cancer chez l’enfant, ce 15 février, était l’occasion d’avoir une pensée pour tous ces petits qui se battent ou se sont battus au quotidien.