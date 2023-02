«Ils me voyaient un peu comme un petit minet qu’on pouvait exploiter»: Loïc Nottet révèle tout sur «Danse avec les stars», «DALS m’a reproposé des trucs, comme revenir sur le plateau ou être un danseur officiel de l’émission, mais…»

On l’attendait avec un 3e album (qui arrivera bientôt)… mais, aujourd’hui, c’est par le biais de l’écriture que Loïc Nottet nous emmène dans son univers fantastique, souvent sombre, parfois adolescent. Avec ce premier roman, « Les aveuglés » (le début d’une saga), l’auteur-danseur et interprète prouve qu’il aime, plus que jamais, conter des histoires, parfois la sienne, parfois celles qu’il s’invente pendant la nuit. Plus jeune, certains le traitaient de « fou » mais il sait qui il est, l’assume pleinement et ne changera pour personne, nous assure-t-il.

« Du coup, c’était coupé… »

En 2015, la France tombait sous le charme de Loïc… mais pour ses talents de danseur. Il remportait alors l’émission « Danse avec les stars ». Aujourd’hui, son discours sur le programme est plutôt mitigé. « Quand j’ai débarqué à ‘DALS’, je ne savais pas ce que c’était une émission populaire, mainstream. Ce qui me plaisait, c’était de danser. Mais quand tu fais une émission populaire comme ça, tu dois répondre à certains codes comme d’en faire des tonnes et moi, ces codes je ne voulais pas y répondre. A chaque entraînement, je m’habillais en noir. J’ai directement dit que je ne serais jamais Justin Bieber donc qu’il fallait oublier les abdos et me mettre torse nu ! Ils me voyaient un peu comme un petit minet de 18 ans qu’on pouvait exploiter. Ils l’ont fait avec tout le monde… Après, quand ça correspond à ton image et que tu as envie de jouer ce beau gosse, pourquoi pas, mais moi, ce n’était pas mon truc. Pendant les interviews, ils me demandaient de répondre d’une certaine façon, et je ne le faisais pas et ça ne les intéressait pas. Du coup, c’était coupé. Tout ça pour dire que je ne pense pas avoir un format télé. »