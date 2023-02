Refus du master en médecine à Mons: après la pétition, les étudiants passent à l’action et manifestent

« Hé Valoche, on veut notre master », « Pénurie, réveille-toi Glatigny » Tels sont les slogans que les étudiants arborent ce jeudi lors de la manifestation organisée à Mons. Ils le clament haut et fort depuis quelques jours, ils sont contre la décision de la ministre de l’enseignement supérieur Valérie Glatigny qui a refusé la création d’un master en médecine sur Mons. « Malgré les alertes de la part de la population, des politiques, des représentants des établissements et des étudiants, la ministre affirme sa position et refuse d’admettre les conséquences néfastes de son choix » s’exclame la fédération des étudiants francophones.

Tous ont exprimé leur détermination à ne pas « lâcher l’affaire » avant d’avoir obtenu gain de cause. Ils espèrent donc que la ministre change d’avis et rejoigne l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES) qui avait émis un avis positif. Un des premiers arguments avancés est la pénurie de médecins en Hainaut et particulièrement dans notre région. Mais pour la ministre Glatigny, il ne faut pas faire de lien entre la création d’un master et l’augmentation du nombre de médecins.