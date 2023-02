La CCIBW a créé un canal de signalement anonyme pour les lanceurs d’alerte

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Plutôt connue pour ses événements de networking et ses formations diverses, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Brabant wallon (CCIBW) ne cesse de se diversifier et de proposer de nouveaux services à ses membres. En 2023, elle offre deux nouvelles possibilités majeures aux entreprises qui le souhaitent : l’implémentation d’un canal de signalement pour les lanceurs d’alertela ainsi que la certification en développement durable

Les services de la CCIBW sont très variés. - D.R.

Ces deux volets viennent compléter l’offre déjà variée de la CCIBW pour aider les entreprises de la province à se développer, à s’exporter et à s’adapter.