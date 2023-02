La mode rencontre le street art dans une exposition à Rebecq: «Nous ouvrons notre univers, en espérant qu’il puisse vous transporter»

« Quand le pinceau rencontre l’aiguille », c’est le projet des jumeaux Tartini, originaires de Tubize. Loris est passionné par la mode, Marylou par le graff. À deux, ils ont uni leurs passions et leur talent pour créer une marque de vêtements stylés, qui rappelle les œuvres de street art. « Nous avions toujours pensé réaliser un projet commun pour rassembler nos deux mondes. En tant que jumeaux, ça nous paraissait une évidence », confie Marylou Tartini. La collaboration est née d’un motif peint sur toile, que Loris a travaillé pour l’adapter au textile. « C’était très fluide, je mettais à disposition mes peintures et mon frère les mettait en forme et ensuite on discutait pour que nos deux mondes puissent s’y retrouver », ajoute l’artiste.

Le Centre Culturel de Rebecq (CCR)a laissé l’opportunité à deux jeunes artistes de la région d’exposer leur savoir-faire, tout en les épaulant, du début à la fin : « Le CCR nous a beaucoup aidés dans l’élaboration du projet et la naissance de l’exposition, et je les remercie énormément pour ça », poursuit la jeune artiste.

Les vêtements se mêlent aux tableaux. - D.R.

L’événement se tient au Moulin d’Arenberg de Rebecq, jusqu’au 26 février et est totalement gratuit. En semaine, les visites ne se font que sur rendez-vous, mais le samedi et dimanche, l’exposition est accessible à tout le monde de 14h à 18h. Marylou et Loris vous invitent à venir découvrir leurs talents et soutenir deux artistes locaux, « Nous ouvrons notre univers, en espérant qu’il puisse vous transporter », conclut Marylou. Et ne traînez pas, car qui sait, dans quelques années, leurs créations auront peut-être conquis New-York.