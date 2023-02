Les drag-queens déferlent sur Auvio et sur Tipik: voici ce qui vous attend dans «Drag Race Belgique» Dès ce 16 février sur Auvio à 20h et le 19 février sur Tipik à 21h, le public pourra découvrir « Drag Race Belgique », le premier concours de drags sur une chaîne belge ! Vlad VDK

Par Frédéric Seront

Préparez les talons aiguilles, les perruques, les faux cils et les faux ongles, rajoutez-y une bonne couche de maquillage et emballez le tout dans la tenue la plus extravagante qui soit : bienvenue dans l’univers de « Drag Race Belgique », le concours qui part à la recherche de la première super-drag du royaume ! Pour la première fois, une chaîne belge adapte l’émission-culte américaine « Drag Race » de RuPaul, la plus célèbre drag-queen de la planète. Un programme qui cartonne outre-Atlantique depuis quinze saisons et dont des déclinaisons existent dans une vingtaine de pays, du Brésil au Royaume-Uni, en passant par l’Espagne, les Pays-Bas, la Thaïlande ou l’Italie. de videos L’été dernier, on avait pu en découvrir l’adaptation sur France 2, le samedi après minuit, avec un succès inattendu : le programme était au départ prévu uniquement pour le streaming, avant finalement de passer aussi sur la télé linéaire, certes très tard, mais avec un certain retentissement. C’est que le phénomène des drag-queens fascine. Même Tomer Sisley s’est retrouvé travesti pour la série « Balthazar ».

La RTBF surfe donc sur la vague. Le concept est le même que dans la version US : durant huit épisodes, dix drag-queens s’affrontent à travers différentes épreuves, avec une éliminée chaque semaine. A la fin, la gagnante accède au titre de superstar drag du pays. Parmi les épreuves-cultes, le lip sync (les candidates en danger doivent faire un play-back sur une chanson imposée pour éviter d’être éliminées), le runway (défilé des participantes dans une tenue confectionnée par leurs soins ou sur un thème imposé), le mini et le maxi-challenges (défilé improvisé, etc.). A l’arrivée, la gagnante remporte une couronne, un sceptre… et 20 000 euros.

Les candidates, justement. Rien que leurs noms donnent un aperçu de leurs personnalités : Amanda Tears, Brittany Von Bottokx, Drag Couenne, Susan, Mademoiselle Boop, Valenciaga, Mocca Boné, Peach Edna Sorgelsen et Athena Sorgelikis. Chacune a son vécu, parfois douloureux, avec un vrai parcours de vie derrière le rimmel. Les différents épisodes seront d’ailleurs l’occasion d’évoquer des thématiques qui les touchent, comme le harcèlement, le coming out, l’acceptation de soi. On découvre également un univers aussi extravagant que flamboyant, où le second degré est omniprésent. Entre elles, les piques fusent, en mode langue de vipère, mais sans vraie méchanceté.