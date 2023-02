La plateforme en ligne vendezvotrevoiture.be déménage son agence carolo à Marcinelle

Vendezvotrevoiture.be , la plateforme en ligne où les consommateurs peuvent vendre leur voiture rapidement et facilement, a ouvert sa nouvelle agence de Charleroi à Marcinelle. Grâce à son réseau d'agences, la marque consommateur permet aux clients d’utiliser plus facilement son service complet.

« Notre équipe enthousiaste est prête chaque jour à aider les clients à évaluer et à vendre leur voiture facilement et rapidement », nous dit Christophe Jacob, responsable de région. « Les clients peuvent s'inscrire gratuitement sur la plateforme et, sur la base de quelques détails concernant la voiture tels que la marque, l'année de fabrication, le kilométrage et le modèle, entre autres, le client peut obtenir un prix en ligne. » Les clients peuvent prendre rendez-vous du lundi au samedi, de 9h à 17h.