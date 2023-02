Qui sont les trois nouveaux docteurs honoris causa de l’UCLouvain: A. Blackett, O. Matviichuc et E. Suleiman?

Les trois noms sont connus : il s’agit d’Adelle Blackett, professeure de droit à Montréal qui oeuvre contre l’exploitation au travail et en particulier celle des travailleuses migrantes ; de l’avocate ukrainienne Oleksandra Matviichuk qui dirige l’ONG Center for Civil Liberties, lauréate du prix Nobel de la paix 2022 ; et du cinéaste palestinien Elia Suleiman, citoyen israëlien qui prône l’ouverture à l’autre et la tolérance.

Adelle Blackett, âgée de 55 ans, enseigne le droit à l’université Mc Gill de Montréal. Spécialisée en droit du travail, elle a notamment développé des recherches sur l’inclusion des personnes les plus vulnérables dans le droit du travail, sur le travail forcé et sur les formes contemporaines de l’esclavage. Elle a aussi participé à l’élaboration par l’Office international du travail (OIT) de normes sur le travail décent des travailleurs domestiques. Elle porte une attention particulière à celles et ceux que la société ne voit pas.