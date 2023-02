TheraVet, basé à Gosselies, annonce le début de l'évaluation de Biocera-Vet® dans le traitement du kyste osseux chez le cheval, ainsi que sa collaboration avec un spécialiste européen

Lire aussi Bonne nouvelle pour les passionnés d’équitation: Eppeljeck débarque très bientôt à Charleroi au complexe commercial «Parenthèse»

BIOCERA-VET® Ready-To-Use, un substitut osseux injectable, est un produit prometteur pour une telle approche chirurgicale. En effet, grâce à ses propriétés uniques, il est facilement administré par une procédure mini-invasive, favorisant une récupération plus rapide. De plus, BIOCERA-VET®, grâce à sa composition proche de la composition naturelle de l'os, stimule la croissance osseuse et est progressivement remplacé par du nouveau tissu osseux conduisant au traitement du kyste osseux et à la résolution de ses conséquences cliniques. Grâce à notre collaboration avec le Dr Ter Braake, un premier cas de kyste osseux a été traité avec succès.