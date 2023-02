Alstom Charleroi remporte le prix «Factory of the Future» pour la 2ème fois consécutive

Ce prix reconnait l’engagement d’Alstom Charleroi pour l’optimisation industrielle du site avec un investissement continu dans la digitalisation, son personnel, ses processus, des produits intelligents et une production de niveau international. Leader mondial de la mobilité durable et intelligente, Alstom développe et commercialise des systèmes de mobilité ferroviaires innovants. Le site wallon qui emploie plus de 1.400 personnes se démarque au sein du Groupe par ses centres d’excellence : l’un en solutions de signalisation répondant aux normes européennes ETCS et l’autre pour des systèmes de traction et d’efficacité énergétique.

Toutes les activités depuis la conception jusqu'à la construction des prototypes et leur validation sont réalisées à Charleroi. Le site se distingue grâce à une proximité des équipes de conception des systèmes et des équipes responsables de l'industrialisation, permettant de concevoir et fabriquer des solutions optimisées pour le monde entier.