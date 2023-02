Procès des attentats à Bruxelles: questions des avocats de Bayingana Muhirwa et de Smail Farisi dans des styles différents

«Les éléments ne permettent pas de confirmer une radicalisation de M. Bayingana Muhirwa», a affirmé l’islamologue Mohamed Fahmi après une question des avocats. «Les enquêteurs parlent d’un intérêt évolutif pour la religion et les frères de l’accusé n’évoquent aucun signe notable de radicalisation».

Cette déclaration est venue couronner un interrogatoire mené tambour battant par les pénalistes, père et fille au civil. C’est Me Vincent Lurquin qui a ouvert le bal en revenant longuement sur une ligne du temps présentée par les témoins durant leur présentation de Hervé Bayingana Muhirwa. L’homme de loi a interrogé la pertinence de certains éléments apparaissant sur cette ligne. «Pourquoi y avoir placé les dates des premiers départs de Bruxellois en Syrie ?», a-t-il demandé. «Il s’agit d’un point de repère pour la bonne compréhension du jury et M. Bayingana Muhirwa a des connaissances qui sont parties en Syrie», ont justifié les enquêteurs.

Des images des événements

Même question concernant la mention de la proclamation du Califat de l’État Islamique (EI), de l’exécution du pilote jordanien, des attentats de Charlie Hebdo et de la prise d’otages de l’hyper cacher à Paris sur le Powerpoint des témoins. «Ce sont également des éléments de contextes et l’ordinateur retrouvé chez M. Bayingana Muhirwa contenait des images de ces événements», ont expliqué ces derniers. Interrogé sur ce qu’il en pensait, l’accusé aurait déclaré avoir regardé des vidéos sur ces sujets pour savoir si c’était conforme à ce qu’on racontait et comparer avec les autres médias.

Me Lurquin a ensuite remis en doute l’interprétation que les enquêteurs avaient faite d’un fichier audio destiné à Oussama Atar dans lequel Najim Laachraoui parle d’un «frère» qui aurait prêté allégeance et accepté d’aider la cellule terroriste au maximum. L’avocat a demandé aux témoins de présenter la totalité de la retranscription de cet enregistrement, dont seul un extrait était visible dans leur présentation. Le message complet fait mention d’un second «frère», une connaissance de Najim Laachraoui contactée par Bilal El Makhoukhi, mais qui n’avait pas encore accepté d’aider.

Le 2e frère

Le pénaliste a alors suggéré qu’il était plus probable que son client soit le deuxième «frère», à savoir celui qui n’a pas encore accepté d’aider, puisque le kamikaze affirme le connaître.

Me Juliette Lurquin a ensuite pris la parole pour un ensemble de questions plus techniques concernant principalement les liens entre son client et la rue Max Roos.

Elle est d’abord revenue sur le coton-tige découvert dans un sac poubelle dans l’appartement schaerbeekois pour rappeler que l’ADN retrouvé sur l’objet était la seule trace de son client retrouvée à la rue Max Roos et que celle-ci portait également l’ADN de Mohamed Abrini, qui avait été hébergé à la rue du Tivoli, au domicile de Hervé Bayingana Muhirwa.

Pour finir, la pénaliste a questionné les données de téléphonie, faisant confirmer aux témoins que le bornage sur une antenne téléphonique ne permettait pas d’établir la position précise de l’utilisateur d’un GSM. Elle a également demandé aux témoins d’acter que tous les accusés passés par la rue Max Roos affirment n’avoir jamais vu Hervé Bayingana Muhirwa dans l’appartement.

Dans un autre style

C’est alors Me Sébastion Courtoy, le conseil de Smail Farisi, qui a pris la parole. Dans un style plus théâtral, il n’a pas hésité à s’en prendre frontalement aux enquêteurs. Il s’est notamment attaqué à un policier qui avait déclaré, lors d’une audition de Smail Farisi en 2017: «Je ne pense pas que ce qu’il lui est reproché c’est d’avoir participé à la confection des bombes. C’est autre chose, notamment d’avoir donné son appartement».

Dans son style flamboyant, Me Courtoy a souligné que cette «phrase capitale pour l’innocence de mon client» ne figurait pas au dossier «dans l’optique de cacher cette information aux magistrats».

«Est-ce que ’Fumier’ (surnom de l’accusé, NDLR) peut être utilisé comme kounia (nom de guerre djihadiste, NDLR)?», a encore tancé le pénaliste d’un ton provocateur. «Non», ont répondu les interrogés.

Me Courtoy a clôturé la matinée de questions en interrogeant l’islamologue Mohamed Fahmi sur le sort réservé par l’État islamique aux personnes homosexuelles ou bisexuelles. «L’EI considère que ce sont des déviances sexuelles et les condamnait à mort», a répondu l’expert.

Sébastien Courtoy a ensuite demandé à ce que soit entendue par la cour une travailleuse du sexe, qui se trouve être trans, qui aurait entretenu une relation avec Smail Farisi.

«M. Farisi a-t-il le profil d’un djihadiste, d’un islamiste, d’un radical, d’un religieux ?», a enfin demandé Me Courtoy à Mohamed Fahmi. «Il n’a pas le profil d’un djihadiste», a répondu ce dernier.

L’après-midi sera consacrée à la suite des questions de la défense de Smail Farisi, suivie de celles des avocats de son frère Ibrahim Farisi.