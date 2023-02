Une mère humiliée dans un magasin alors qu’elle faisait ses courses: «Je ne suis pas idiote!» (vidéo)

C’est une situation lunaire qu’a vécue cette maman. Alors qu’elle faisait ses courses dans un magasin Marks & Spencer avec un panier de course à la main, elle a été interpellée par une autre dame. Kirsty Ketley partage ses impressions dans une vidéo TikTok et précise avoir eu l’impression d’être humiliée. « C’était à cause du contenu de mon panier », raconte-t-elle.

Elle avait alors avec elle un plat préparé de cannelloni au bœuf, des biscuits au pain d’épice et une baguette de pain à l’ail. Une femme est soudainement arrivée et lui a dit : « Beaucoup de sel là-dedans pour les enfants » et a continué de réprimander Kirsty pour ses achats. « J’étais probablement très rouge, mais je n’ai rien dit », « Je me suis retenu de ne pas l’insulter », explique la maman. « Je ne suis pas idiote et le fait est que les enfants ne mangent pas tout le temps comme ça, c’est juste de temps en temps », ajoute-t-elle. La vidéo TikTok compte aujourd’hui plusieurs milliers de vues.