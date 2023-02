«J’étais hyper enthousiaste, j’étais choquée»: l’interview drag-queen de Lufy, jurée de «Drag Race Belgique» (vidéo)

Avec Mustii et Rita Baga, Lufy va juger les prestations des drags, qui espèrent toutes remporter la compétition.

Dès ce 16 février sur Auvio et le 19 février sur Tipik, le public pourra découvrir « Drag Race Belgique », le premier concours de drags sur une chaîne belge !

Dans le jury, on retrouve Rita Baga, célèbre drag-queen canadienne, mais aussi le chanteur Mustii et l’influenceuse Lufy. Nous avons rencontré cette dernière pour réaliser une interview 100 % drag-queen. « J’étais hyper enthousiaste, j’étais choquée, je me suis dit : ‘Trop bien’ », nous a confié celle qui a tout de suite accepté la proposition de la RTBF.