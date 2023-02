Voici les communes namuroises où l’immobilier est le moins cher (vidéos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La Fédération du Notariat a délivré son analyse concernant la situation du marché immobilier dans la province de Namur.

La situation à Namur retrouve la stabilité après des années de frénésie. - B.J.

La situation est stable et surtout, elle se normalise après plusieurs années marquées du sceau du covid qui avaient été plus frénétiques. En 2022, l’activité immobilière a diminué de 7,1 % dans le Namurois. Il s’agit de la province où la baisse est la plus significative.