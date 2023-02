Le jardin de cette maison n’est plus entretenu depuis près de 30 ans, les habitants du quartier sont en colère: «Personne ne fait rien pour y remédier!» (photo)

Pour les voisins, c’est l’agacement général : « En période de pénurie de logements, c’est antisocial. Et personne ne fait rien pour y remédier », témoigne Dick Lunter, un voisin. Ce résidant du quartier a même enquêté sur cette maison, énervé par la situation. Selon ses informations, le propriétaire de la demeure a déménagé au début des années 1990 pour Hilversum, après le décès de ses parents.

« Est-ce possible, laisser une maison vide pendant trente ans ? », s’est demandé Dick Lunter. Il a alors interrogé la mairie qui lui a répondu que oui. Si la mairie ne peut donc rien faire, ce voisin, vraisemblablement déterminé, s’est tourné vers un autre conseiller municipal qui a ouvert une enquête. Il ressort de celle-ci que rien ne semble possible : « C’est frustrant, mais c’est sa maison, sa propriété et nous, en tant que municipalité, n’avons rien à dire à ce sujet ». La municipalité a tenté d’entrer en contact avec les enfants du propriétaire de la maison. Sans véritable succès pour le moment…