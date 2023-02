Raphaël Wernerus remet définitivement la brasserie des Arcades à Dison: «Beaucoup trop de charges à assumer»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La crise énergétique est présente depuis plusieurs mois en Belgique et touche énormément de monde. Raphaël Wernerus n’échappe pas à la règle. Le Disonais a connu des derniers mois très compliqués en remettant notamment le café Saint-Raph à Heusy, la librairie Chez Raph et le Petit Sablon à Dison en plus du Dôme à Verviers. Et ce n’est pas fini car il vient de remettre définitivement la brasserie des Arcades, située en plein centre de Dison, voici quelques semaines.