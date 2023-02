Cinq rues des Marolles à Bruxelles en voie de réaménagement avec les habitants du quartier

Ce réaménagement prévoit entre autres la plantation de 26 nouveaux arbres, ainsi que la création de nouveaux espaces ludiques. La Ville de Bruxelles a également travaillé à la création d’espaces publics inclusifs, apaisés et accueillants. De plus, plusieurs espaces verts seront aménagés avec des plantations et des arbustes bas. La surface perméable du projet passera de 188 m² à 919 m².

Au niveau de la mobilité, les rues du Miroir et du Faucon seront piétonnisées tandis que la petite rue des Capucins qui compte une crèche et une résidence pour seniors sera mise en zone d’accès limitée. « Comme le voulait le programme du Contrat de Quartier Durable Marolles, et à la demande des habitants du quartier, nous avons travaillé à un réaménagement qui permettra de rendre le quartier plus vert, plus sûr et plus aéré », se réjouit Arnaud Pinxteren, échevin de la Rénovation Urbaine et de la Participation Citoyenne de la Ville de Bruxelles. « Dans un quartier riche de sa diversité démographique, ce projet va permettre de créer encore plus de liens entre ceux qui font vivre les Marolles et ceux qui viennent visiter le cœur de la Ville. »

Dans un quartier à forte valeur patrimoniale, le réaménagement de ces rues va de pair avec un travail poussé sur l’identité du quartier. Ainsi, tout en modernisant l’espace public et en le rendant accessible à toutes et tous, celui-ci conservera par exemple ses pavés actuels, qui seront récupérés, sciés et puis replacés.

« Un véritable défi »

« Le quartier des Marolles constitue un maillon important dans la liaison entre le haut et le bas de la Ville. C’est un quartier historique et animé – le cœur populaire de Bruxelles – avec de nombreuses rues pavées étroites et minérales. Concilier ce patrimoine historique et le manque d’espace avec plus de nature et une meilleure accessibilité a été un véritable défi, » explique Ans Persoons, échevine de l’Urbanisme et de l’Espace Public de la Ville de Bruxelles.

« Néanmoins, nous avons réussi à élaborer un projet qui relie durablement le haut et le bas de ville. De plus, à travers une gestion intelligente des eaux pluviales, il sera possible de récupérer l’eau s’écoulant le long de ces rues pour irriguer les espaces verts plutôt que le bas de la Ville. En amenant plus de nature en ville, nous pouvons contrecarrer l’effet des îlots de chaleur dans ce quartier densément peuplé. Autrement dit, à l’avenir, il sera plus agréable d’y flâner, descendre et monter ! »

Les cinq rues seront réaménagées avec un profil de plain-pied pour faciliter les traversées et permettre un meilleur partage de l’espace public. Les rues du Faucon et du Miroir (entre les rues Haute et Blaes) seront piétonnisées. La rue des Capucins sera mise en zone à accès limité tandis que les rues de l’Abricotier et Saint-Ghislain auront un statut de zone de rencontre.

La Ville continue à investir pour la sécurité des piétons et l’attractivité de la mobilité douce. Ces rues pourront à nouveau être des voies privilégiées pour les modes actifs, que ce soit grâce au revêtement en pavés sciés, aux arceaux pour vélos ou encore à la piétonnisation des rues du Miroir et du Faucon.