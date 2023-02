Etalle: le coach Bruno Debray est toujours hospitalisé

Voici le programme de nos deux autres clubs actifs en D3.

MF ETALLE – GEDINNE UNITED (21h40)

Ce vendredi soir, le MF Etalle reçoit Gedinne United avec l’occasion de s’offrir un bon bol d’air au classement. « Un match hyper important », commente Jimmy Karremans, le gardien de l’équipe. « C’est peut-être un tournant dans la saison. Gedinne est un concurrent direct au maintien. On doit prendre ce match au sérieux et ramener la victoire pour notre coach Bruno Debray. » Le coach qui est toujours hospitalisé à l’heure actuelle. « On pensera encore une fois très fort à lui durant cette rencontre. » Le coaching sera assuré par François Nougarede et Alexis Bodeux.