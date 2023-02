Le djihadiste égyptien Seïf al-Adl est le nouveau chef d’Al-Qaïda, selon Washington

Téhéran a réagi jeudi à cette annonce en dénonçant des « désinformations » et en jugeant « risible » de « lier le chef d’Al-Qaïda à l’Iran ». « Les créateurs d’Al-Qaïda et du groupe État islamique sont responsables de la croissance du terrorisme dans le monde », a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, en mettant en cause les États-Unis dans un tweet.

La veille, un porte-parole de la diplomatie américaine avait indiqué que l’évaluation de son pays était « la même que celle de l’ONU – à savoir que le nouveau dirigeant de facto d’Al-Qaïda Seïf al-Adl est basé en Iran ».