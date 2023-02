Une famille en difficulté, avec 4 enfants, va pouvoir se loger grâce à une association de Herve

Ce logement, rue Roosevelt à Herve, a totalement été restauré par des bénévoles du Toit. « Les membres de l’équipe ne demandent qu’à mettre leurs compétences à disposition, pour un peu plus de justice sociale », explique Danielle Simon, membre de l’association dans un communiqué.

L’ASBL le Toit apporte une fois de plus son aide. Le 22 février, l’association le Toit inaugurera la nouvelle maison qu’elle a entièrement rénovée. La maison accueillera, dès la fin du mois, une famille précarisée avec quatre enfants.

Le Toit vient en aide à de nombreuses familles sur le territoire de Herve. « Pendant trois longues années jour après jour, l’ASBL m’a pris en charge, non seulement en m’installant dans un logement, mais aussi en m’accompagnant sur ma route semée d’embûches. Petit à petit, grâce à différents membres de l’association, je vois le bout du tunnel », témoigne Mamadou.

Née il y a plus de 25 ans, l’ASBL le Toit voit le jour lors de la guerre en ex-Yougoslavie durant laquelle certains Yougoslaves fuient leur pays pour se réfugier à Herve. Depuis lors, elle n’a cessé d’aider les Herviens précarisés et les réfugiés à trouver un logement pour s’intégrer socialement.

L’ASBL collabore avec des propriétaires en utilisant le bail glissant. Cela signifie que le propriétaire reçoit la garantie, de la part du Toit, de percevoir tous les mois son loyer et de retrouver son bien en état à la fin du bail. Un bénévole accompagne chaque locataire durant les trois ans que peut durer le bail. Celui-ci apporte un soutien administratif, matériel et relationnel dans le but que le locataire retrouve une autonomie. Depuis le début de l’aventure ce sont des centaines de personnes qui ont été aidées par l’association.