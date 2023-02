Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Marie Evrard est devenue, dimanche dernier, la première journaliste à commenter un match de D1 masculine de foot à la télévision (Zulte - Ostende). Séverine Parlakou, de son côté, est la nouvelle journaliste bord terrain depuis fin décembre. Rencontre avec les deux nouveaux visages médiatiques du football belge…

Le fait que l’on vous met en évidence parce que vous êtes des journalistes femmes qui traitent le foot, ça vous énerve ou ça vous fait plaisir ?

Marie : « Je pense que c’est normal car ce phénomène est assez récent. C’est même plutôt une bonne chose car cela pourrait faire naître des vocations ! Après, c’est vrai que cela peut aussi énerver car nous sommes rattachées à ce côté féminin alors que nous sommes juste là parce qu’on aime le foot. Comme les hommes ! » Séverine : « C’est aussi flatteur et cela signifie que les mentalités évoluent, et que ça bouge ! Eleven investit sur de nouveaux talents. Et ce n’est qu’un début… »