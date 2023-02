Jackpot pour certains salariés de cette entreprise: ils vont recevoir environ 100.000 euros chacun

Une bonne nouvelle pour les salariés actionnaires de La Redoute : ils vont recevoir 100 000 euros chacun en moyenne, fruits d’un investissement réalisé en 2014, alors que l’avenir de l’entreprise était plus qu’incertain, indique La Voix du Nord. de videos À ce moment-là, La Redoute est au plus mal, Kering et la direction signent la cession de l’entreprise à ses dirigeants, Nathalie Balla et Éric Courteille (qui ont depuis quitté la tête de l’entreprise). « À l’origine, lors de la reprise, il y avait différents chantiers de modernisation. Le volet culture d’entreprise voulait embarquer les salariés dans le projet », nous rappelle La Redoute. Les co-dirigeants en détiennent alors 51 %, les salariés 49 %, rapporte La Voix du Nord.

Un Fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) est alors créé pour les salariés, à côté de la holding New R. Au total, 1 500 salariés deviennent actionnaires de La Redoute. « Ils croyaient en leur entreprise », précise l’entreprise. « Ils ont voulu investir massivement et La Redoute a dû plafonner à 160 euros d’action par salarié ».

Un pari gagnant car la nouvelle stratégie de l’entreprise, axée sur le numérique, fonctionne, et le groupe Galeries Lafayette prend une participation de 51 % dans l’entreprise en 2018. Et monte à 100 % en décembre dernier, les dirigeants de la holding New R et le FCPE lui revendant leurs parts. Un millier de salariés se répartiront donc 100 millions d’euros, ce qui donne une moyenne de 100 000 euros par personne, qu’ils soient encore ou non dans l’entreprise, écrit La Voix du Nord.

« Un décalage extraordinaire » Une nuance cependant, et non des moindres, que souligne Bella Smaïl, délégué syndical de la CGT La Redoute. Deux catégories de salariés pouvaient investir, de manière distincte : les salariés et les cadres dirigeants. Ces derniers sont passés par un autre « véhicule », selon l’entreprise, pour devenir actionnaires, dans d’autres conditions. Eux n’étaient pas limités à ces 160 euros, et ont donc pu toucher bien plus que ces 100 000 euros, selon La Voix du Nord. « Tant mieux pour ceux qui ont investi, mais il y a un décalage extraordinaire, souligne Bella Smaïl. Aujourd’hui, énormément de salariés sont sous-payés et galèrent à nourrir leurs enfants alors que ce sont eux les petites mains qui ont créé la richesse de l’entreprise. Et en même temps, d’autres deviennent millionnaires avec ce rachat ».