Dix personnes poursuivies pour un règlement de comptes à Namur: «On roulait à 80km/h, j’ai vu quelqu’un sortir une arme, j’ai pris peur et j’ai tiré à quatre reprises»

Le frère de la victime et ses amis ont recherché un des deux agresseurs. Pour retrouver sa trace, ils ont séquestré un membre du clan adverse dans leur voiture afin qu’il les mène à leur cible. Frappé, il a aussi été dépouillé de ses effets personnels. Vers 0h30, le frère et ses amis se sont ensuite rendus au domicile d’un autre membre du clan adverse, armés d’un couteau, d’une batte de baseball, d’un pied-de-biche et de poings américains, pensant que la personne qu’ils cherchaient se trouvait là.