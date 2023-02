Interpellés en France après un cambriolage commis à Chimay et en possession du butin, trois Sud-Américains sont condamnés à 20 mois de prison, ils obtiennent un sursis simple

Le 22 septembre 2022, Sebastian, Santos et Christiam sont interpellés par les gendarmes français à Macquenoise. Dans leur véhicule, un sac contenant un ordinateur portable, des tablettes, une montre connectée et quelques bijoux. Mais aussi un pied de biche, un tournevis et quelques “outils” du même genre. Le butin est reconnu par les habitants d’une villa de la rue des Pommiers à Chimay dont la maison a été cambriolée une heure plus tôt. Leur voisine a entendu du bruit et a aperçu une voiture immatriculée dans le 76 en France.

Malgré ces éléments, les trois hommes niaient toute implication dans le cambriolage: « On est allés faire un peu de tourisme à Bruxelles et on rentrait à Paris. On s’est arrêtés pour acheter à manger et on a trouvé un sac avec ces objets, c’est tout ».