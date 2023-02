«Love Again»: la première bande-annonce du film avec Céline Dion dévoilée (vidéo)

Il y a quelques mois, on apprenait que Céline Dion allait faire son retour… au cinéma ! Si la star ne remontera pas tout de suite sur scène à cause de soucis de santé, elle a pu tourner quelques scènes pour « Love Again » de James C. Strouse.

En tête d’affiche, on retrouve Priyanka Chopra, la chérie de Nick Jonas, mais aussi Sam Heughan (« Outlander »). Sans oublier Céline Dion, bien sûr, qui signe une chanson inédite pour ce film.